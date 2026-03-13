El Nikkei cede un 1,16 % lastrado por los precios del crudo y la guerra en Oriente Medio

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 633,35 puntos, hasta situarse en 53.819,61 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,57 %, o 20,82 puntos, hasta situarse en 3.629,03 unidades.

El parqué tokiota se mantuvo en rojo durante toda la sesión, siguiendo las pérdidas en Wall Street ante la volatilidad en los precios del crudo, que han seguido subiendo a pesar del anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de que sus 32 países miembros liberarán hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para tratar de compensar la caída del suministro por el cierre del estrecho de Ormuz.

El pesimismo afectó sobre todo al sector de la tecnología, con caídas generalizadas en semiconductores.

Mientras, en el sector automovilístico, Honda registró una bajada del 5,56 %, tras anunciar ayer que prevé ahora unas pérdidas netas de hasta 690.000 millones de yenes (unos 3.800 millones de euros) en su último ejercicio, que finaliza en marzo de este año, después de cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajó también, un 2,8 %.