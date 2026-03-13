El Parlamento portugués rechaza varias propuestas para afrontar la crisis de la vivienda

Los proyectos, votados hoy en la unicamercal Asamblea de la República (Parlamento), habían sido presentados individualmente por el ultraderechista Chega, los ecologistas de Livre, Iniciativa Liberal (IL), los animalistas del PAN, el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloco de Esquerda.

Chega, que es líder de la oposición en el Parlamento, proponía reducir al 5 % la tasa del impuesto sobre las personas físicas aplicada a los ingresos provenientes de los contratos de alquiler de vivienda y promover la recuperación de edificios abandonados del Estado para responder a la crisis habitacional.

Los proyectos del PCP y Livre sugerían limitar la subida del precio del alquiler de una vivienda en nuevos contratos respecto a contratos anteriores.

También se rechazó un proyecto de IL para derogar la congelación de los alquileres de cierta antigüedad y dos propuestas del PAN que planteaban alterar el Código Civil para reforzar que no se pueda discriminar en el acceso al alquiler de vivienda y crear un apoyo extraordinario y temporal al pago del alquiler a familias afectadas por las borrascas de este año.

Asimismo, el Bloco de Esquerda proponía crear un mecanismo de control para nuevos alquileres.

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Estas propuestas fueron rechazadas un día después de que el Gobierno de centroderecha presentara una serie de medidas para acelerar los desahucios y liberar viviendas de herencias indivisas con el fin de paliar la crisis habitacional en el país.

El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, lo anunció este jueves en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que aprobó tres iniciativas que ahora serán presentadas al resto de formaciones políticas antes llegar al Parlamento a final de mes, donde deberán recibir la luz verde del hemiciclo.