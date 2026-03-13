El petróleo de Texas baja un 2,67 % tras decisión de EE. UU. de levantar veto a crudo ruso

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 2,56 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Los ojos de los inversores continúan puestos en la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, donde la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está a punto de extenderse a una tercera semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que la guerra de Irán "avanza rápidamente", reiterando su visión optimista sobre el desarrollo del conflicto, para el cual no ha presentado un calendario previsto.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario dijo que se "está haciendo lo que se tiene que hacer" para conseguir sus objetivos en Oriente Medio.

Previamente, Trump había declarado que la subida del petróleo provocada por la guerra y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a Estados Unidos porque es el principal productor de petróleo del mundo.