El PIB británico no registró crecimiento en enero

En un comunicado divulgado hoy, el organismo oficial indicó que en enero el sector de los servicios, considerado el pulmón económico del país, no aumentó, mientras que el industrial descendió el 0,1 % y la construcción avanzó el 0,2 %.

La ONS también informó de que el PIB creció el 0,2 % entre los meses de noviembre de 2025 y enero de 2026, tras un alza del 0,1 % en el trimestre hasta finales del pasado diciembre.

En el trimestre noviembre-enero, el sector de los servicios avanzó el 0,2 %, mientras que el industrial creció el 1,3 %, pero la construcción sufrió una contracción del 2 %.

La directora de estadísticas económicas de la ONS, Liz McKeown, dijo que el crecimiento repuntó ligeramente en el trimestre debido en parte "a la recuperación de la industria automotriz".

"En el sector servicios, que también creció, el comercio mayorista continuó recuperándose tras un verano débil. Sin embargo, el panorama general sigue siendo moderado", agregó McKeown, y resaltó la fuerte caída en el sector de la construcción en los últimos tres meses, "con una contracción continua en la construcción de viviendas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra de Economía, Rachel Reeves, dijo que, "en un mundo incierto, estamos construyendo una economía más fuerte y segura, reduciendo el coste de vida, reduciendo la deuda nacional y creando las condiciones para que el crecimiento mejore la situación" del país.