El presidente finlandés afirma que su país no albergará armas nucleares en tiempos de paz

"Finlandia no va a desplegar armas nucleares en su territorio en el futuro, es decir, Finlandia no va a convertirse en un Estado con armamento nuclear", dijo Stubb en rueda de prensa.

No obstante, aseguró que va en el interés de Finlandia eliminar las actuales restricciones legislativas contra las armas atómicas para que el país nórdico pueda beneficiarse de toda la protección que ofrece la pertenencia a la OTAN, incluida la disuasión nuclear.

"Finlandia tiene que ser un miembro de pleno derecho de la OTAN sin limitaciones legales de ningún tipo", afirmó.

La actual Ley de Energía Atómica, aprobada hace casi 40 años, prohíbe la importación, fabricación y almacenamiento de armamento nuclear en Finlandia, así como el tránsito de explosivos nucleares a través de territorio finlandés por tierra, mar y aire.

"El fundamento de la modificación de esta ley es la seguridad de Finlandia y la oportunidad de reforzar esa seguridad de forma preventiva. La política de armas nucleares de Finlandia no va en contra de nadie, sino a favor de nuestra seguridad", subrayó.

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El Gobierno finlandés anunció hace una semana una reforma legislativa para abolir las restricciones a las armas nucleares con el objetivo de reforzar la defensa y la disuasión del país nórdico ante la amenaza rusa.

Ese anunció provocó una airada reacción por parte del Kremlin, que amenazó con tomar "las medidas correspondientes" si el país vecino decide desplegar armas nucleares en su territorio.

Pese a estas amenazas, Stubb aseguró que Finlandia debe mantener su capacidad soberana de tomar decisiones en materia de disuasión nuclear "en todas las situaciones".

"Rusia no representa una amenaza militar inmediata para nosotros. Mediante la preparación y el desarrollo de la disuasión y la defensa buscamos garantizar que tampoco represente tal amenaza en el futuro", dijo.

Antes de la rueda de prensa, el presidente finlandés se reunió con los líderes de todos los grupos parlamentarios para abordar el tema y limar asperezas entre los partidos de la coalición gubernamental y los de la oposición, que rechazan la reforma.

El Gobierno dirigido por el primer ministro conservador Petteri Orpo quiere seguir adelante con el proyecto de ley, aunque propone incluir en la política exterior y de seguridad el compromiso político de que el país no albergará armas nucleares en tiempos de paz.

Los partidos opositores, especialmente el socialdemócrata, habían criticado el secretismo del Ejecutivo a la hora de elaborar esta reforma y la decisión de no consultarles previamente para alcanzar un acuerdo.

A juicio de las fuerzas de izquierda, la declaración de carácter político que propone Orpo no es suficiente, sino que es necesario que la prohibición de las armas nucleares en suelo finlandés siga estando contemplada en la legislación.