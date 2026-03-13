Embajada pide a los estadounidenses que estén alerta ante manifestaciones en España

La embajada estadounidense, en su página web y su cuenta de X, pide a sus nacionales que se mantengan alerta ante "posibles amenazas", advierte de que es posible que se produzcan manifestaciones "espontáneas" en los próximos días, y subraya que "incluso las protestas pacíficas, pueden tornarse violentas".

La plataforma "pararLaGuerra" convocó para este sábado manifestaciones en más de 150 ciudades españolas a las 12:00 hora local (11:00h GMT) contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

Las convocatorias fueron respaldadas por más de un centenar de organizaciones y destacadas personalidades del mundo de la cultura.

Entre las recomendaciones de la embajada, figura evitar aglomeraciones, consultar los medios locales y mantenerse alerta.

El conflicto en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos iraníes y mataron al líder ayatolá, Alí Jameneí, y a gran parte de su cúpula política.