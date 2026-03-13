Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin informan de nuevos ataques en su territorio

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó durante la noche a través de X de la intercepción de varios misiles en su espacio aéreo: cuatro en las regiones oriental y central, otros seis en una provincia del este del país y siete que intentaban ingresar en el espacio aéreo del reino, sin que se precisara la ubicación exacta de los incidentes.

Las autoridades de Dubai también comunicaron en sus redes sociales que los escombros de una "intercepción exitosa" provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio del centro de la ciudad, sin que se hayan reportado heridos.

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, después de que se activaran las sirenas de emergencia, según un mensaje publicado en X.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.