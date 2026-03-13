Eslovenia pide a la UE que proteja a su jueza de la CPI sancionada por EEUU

En una carta dirigida a sus homólogos de los Estados miembros de la UE, la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, y el primer ministro, Robert Golob, criticaron la tibia respuesta europea hasta ahora y reclamaron medidas inmediatas, informó la agencia eslovena STA.

En la misiva, dirigida también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, se advierte de que las consecuencias de estas medidas coercitivas son "graves e inmediatas".

Entre los efectos de las sanciones figuran restricciones de viaje, cierre de cuentas bancarias, cancelación de tarjetas de crédito, suspensión de transacciones financieras incluso en algunos bancos europeos, impago de reembolsos de seguros médicos, anulación de visados y congelación de activos, además de consecuencias para las familias de los magistrados sancionados.

Estados Unidos impuso sanciones a Hohler y a otros jueces de la CPI en junio de 2025, después de que el tribunal emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

"Debemos actuar ahora, porque los valores fundamentales de Europa no tienen precio", subrayaron Pirc Musar y Golob en su carta, en la que pidieron "permanecer unidos y hablar con una sola voz, con claridad y sin vacilaciones".