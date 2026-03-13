Esposa de asesor de bloque opositor venezolano denuncia dos días de retraso de la amnistía

En la red social X, aseguró que la decisión sobre la amnistía de su esposo "debió salir a más tardar el miércoles" pasado, 11 de marzo.

"Mi esposo, Perkins Rocha, sigue preso, no excarcelado, está en nuestro apartamento, con un grillete en el tobillo", dijo Cipriani, quien señaló que también hay presencia policial fuera de la vivienda y pidió el cese "de abusos".

También en X, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa rechazó que Rocha continúe en arresto domiciliario a pesar de haber solicitado la amnistía.

"Casa por cárcel sigue siendo cárcel. Y tener un grillete en tu tobillo no es libertad. Nuestro hermano Perkins Rocha sigue preso injustamente", dijo Guanipa, quien estuvo privado de libertad desde mayo de 2025 hasta el pasado mes y recibió recientemente una notificación sobre el cierre de la causa en su contra.

El también exdiputado exigió otorgar "inmediatamente" la libertad plena a Rocha y a todos los presos políticos.

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Este jueves, el abogado venezolano Omar Mora Tosta dijo que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Rocha, quien salió de la cárcel el 8 de febrero.

Desde el Palacio de Justicia, en Caracas, Mora Tosta indicó que ha acudido a diario para tener información sobre el proceso, pero le han indicado que solo falta la firma o que "el juez está en una reunión".

Según la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Parlamento, los tribunales tienen 15 días máximo para tomar una decisión sobre la amnistía que soliciten los presos políticos.

Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

El opositor, detenido en agosto de 2024, fue vinculado con la divulgación en una página web de más del 80 % de las copias de actas electorales de las presidenciales, que el oficialismo tilda de falsas y que la oposición mayoritaria defiende como las pruebas de la reclamada victoria de quien su candidato, Edmundo González Urrutia.