Exportaciones agroalimentarias de UE alcanzaron nivel récord en 2025 con 238.400 millones

La UE mantuvo así un superávit comercial agroalimentario de 49.900 millones de euros en 2025, 13.300 millones de euros menos que el año precedente debido principalmente al aumento de los precios de importación de productos como el café, el cacao, las frutas y los frutos secos.

Los Veintisiete siguieron siendo el principal exportador mundial de productos agroalimentarios y también el principal importador mundial en 2025.

El Reino Unido continuó como principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la UE, con un 23 % del total (55.600 millones de euros).

Crecieron también las exportaciones a Suiza (que aumentaron un 7 %) y a Turquía (con un crecimiento del 16 %).

Los cereales preparados, los productos lácteos y el vino continuaron liderando las exportaciones de la UE, mientras que el cacao, el café y el chocolate experimentaron los mayores incrementos en valor, debido principalmente al alza de los precios.

Las importaciones agroalimentarias de la UE ascendieron a 188.600 millones de euros. Reino Unido, Brasil y Estados Unidos siguieron siendo los principales proveedores, impulsados ​​por el cacao, el café, las frutas y los frutos secos debido al aumento de los precios mundiales.