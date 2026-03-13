FundéuRAE: premios Óscar, claves de redacción

En la expresión “premios Óscar”, la escritura adecuada de los dos términos que la conforman, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, es la siguiente:

• La palabra “premio” se escribe con minúscula, ya que no forma parte del nombre propio del certamen anual en el que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos premia a los profesionales del cine, que es solo “Óscar”: “Este domingo se celebran los premios Óscar”, “¿Quiénes acudirán a los Óscar?”.

• Sucede lo mismo si “premio(s) Óscar” se refiere a cada uno de los galardones: “La película puede recibir hasta cuatro premios Óscar”, “El actor opta a su primer premio Óscar”. En cambio, si se emplea solo la palabra “óscar”, lo habitual es escribirla con minúscula: “La película recibió cuatro óscars”, “El actor opta a su primer óscar”. También se aplica la minúscula si esta voz se refiere a la estatuilla que materializa el galardón: “Posó con su óscar”.

• Si se refiere a la persona que lo recibe, tanto “premio óscar” como “óscar” se escriben con minúsculas iniciales: “La última premio óscar a mejor actriz reveló quién cree que ganará este año”, “El óscar a mejor director ha concedido una entrevista”.

El nombre se puede adaptar con tilde (“los premios Óscar”, “los Óscar”) o, como marca registrada, se puede mantener la grafía original “Oscar” (“los premios Oscar”, “los Oscar”). Si se emplea como nombre común para hablar de los galardones, las estatuillas o los premiados, se usa la forma con tilde “óscar”, no “oscar”.

El sustantivo común “óscar” admite dos plurales: “óscars” y “óscares”, ambos con tilde en la “o”.

Para aludir al hecho de premiar a alguien con un premio Óscar, es apropiado el verbo “oscarizar”, frecuentemente usado en la forma de participio: “La oscarizada intérprete repite nominación”.

Las diferentes especialidades de estos premios cinematográficos se escriben con minúsculas, como indica la “Ortografía de la lengua española”: “premio Óscar a mejor actor”, “premio Óscar al mejor diseño de vestuario”.

Para hablar de la edición de 2026, el ordinal correspondiente es “nonagésima octava” (o “nonagesimoctava”). Puede abreviarse como “XCVIII edición” o “98.ª edición”. Al leerlo, puede hacerse como ordinal o como cardinal (“noventa y ocho”).

Se recuerda, además, que el sustantivo “gala” se escribe con minúscula: “La gala de la 98.ª edición de los Óscar”.

La ceremonia de los premios se celebra en la ciudad de “Los Ángeles”, con tilde, que se suele abreviar mediante la sigla “LA”, sin puntos y sin tilde.

A partir de “Hollywood”, se crean los adjetivos derivados “hollywoodiense”, “hollywoodense” y “hollywoodiano”. Ninguno de estos requiere comillas ni cursiva: “Un estreno al más puro estilo hollywoodiense”.

En alusión a una obra cinematográfica, “película” es el término recomendable, según el “Diccionario panhispánico de dudas”, pero también son válidas las voces —⁠comunes entre los críticos cinematográficos⁠— “filme” y “film”, la primera preferible a la segunda. Sus plurales son “filmes” y “films”.

Como denominación común, la expresión “el séptimo arte” se escribe con minúsculas.

Se recuerda que el sustantivo “arte”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, se puede usar en masculino o en femenino, aunque lo normal es utilizarlo como masculino en singular y como femenino en plural.

La palabra “guion” presenta un diptongo ortográfico (“-⁠io-”) y, como monosílabo al que no afecta la tilde diacrítica, se escribe sin tilde.

En plural lo recomendado es hablar de “los palmareses”, no de “los palmarés”, como a veces se puede ver.

Para referirse a la alfombra por donde desfilan los invitados a la gala, es preferible emplear “alfombra roja” como alternativa al innecesario anglicismo “red carpet”.

Las palabras “mejor” y “peor” se mantienen invariables cuando aparecen antes de un participio, ya que en ese caso funcionan como adverbios y, como tales, no varían en número: “las mejor/peor vestidas”, no “las mejores/peores vestidas”.

