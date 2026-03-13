Gremial venezolana prevé que producción de Repsol y Eni llegue a su máximo tras acuerdo

Las compañías europeas operan el campo de gas Perla, uno de los más grandes costa afuera de Latinoamérica, y produce hoy 585 millones de pies cúbicos, el 48,7 % de su potencial, que son unos 1.200 millones, según la AVPG.

Sin embargo, el presidente de la asociación, Luis Terrero, dijo a EFE que ahora mismo es difícil calcular cuánto tiempo tomaría llevar la producción a su máximo nivel debido a que aún se desconocen los detalles de la negociación.

En todo caso, aseguró que se trata de una "excelente" y "extraordinaria" noticia el desarrollo del que describió como un "proyecto clave para la nación" suramericana, y espera que este tipo de acuerdos continúen para "producir y monetizar mayores moléculas de gas".

Terrero indicó que, de momento, lo que se produce en el campo Perla lo suministra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al mercado interno del estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, pero señaló que ambas compañías europeas, que operan en conjunto en la empresa Cardón IV, "siempre han tenido la intención de exportar ese gas".

La mandataria encargada volvió a celebrar este viernes el acuerdo con Repsol y Eni, que tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento "para el desarrollo nacional" y el de "seguir avanzando en la ruta" de una Venezuela exportadora de gas.

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En febrero, Repsol anunció que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país latinoamericano.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo entonces que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el pasado enero, Venezuela abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en pleno acercamiento con Washington.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del secretario de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.