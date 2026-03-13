Guterres aterriza en Beirut para una "visita de solidaridad" con el Líbano

Los libaneses "no han elegido esta guerra, han sido arrastrados hacia ella", señaló en su cuenta oficial en X.

El secretario general añadió que ni él ni Naciones Unidas "ahorrarán esfuerzos en luchar por el futuro en paz que merecen Líbano y la región".

Israel comenzó la pasada semana una intensa ofensiva aérea contra el sur del Líbano y los suburbios de la capital, el Dahye, que ha incluido también bombardeos en Beirut y han dejado ya 630 muertos en todo el país.

El miércoles por la noche Hizbulá lanzó su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones.