Herzog responde a Trump sobre el indulto a Netanyahu: "Actuaré sin presiones ni ruido"

En una visita a un pueblo del norte de Israel afectado por un proyectil de Irán, reaccionó de esta manera a las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al medio Axios, al que el pasado miércoles le dijo que Herzog "es un tipo débil y patético" y no necesita "ninguna opinión legal" para decidir sobre la petición de indulto hecha por Netanyahu.

"Quiero que Bibi (en referencia a Netanyahu) se centre en la guerra, no en estupideces", dijo Trump en una llamada a ese medio, tras lo que ayer jueves el propio Netanyahu afirmó que "lo correcto" es terminar el "circo absurdo" de su juicio, en el que está acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza.

Este viernes, según la transcripción de sus declaraciones enviada por Presidencia, Herzog reafirmó que como presidente es "soberano e independiente" y que con sus decisiones no busca su honor, "sino el del Estado".

"Hay una diferencia entre las disputas políticas y legales", dijo Herzog, que aludió a una "flagrante afrenta a los símbolos de la gobernanza y la soberanía del Estado de Israel" ocurrida en los últimos años. "Nuestro honor, nuestra independencia y nuestra soberanía no están a la venta", añadió.

Y explicó que, cuando le llegue, atenderá la solicitud de indulto "de la manera más independiente y libre, sin presiones ni ruido de ninguna procedencia, con la conciencia tranquila y las manos limpias".

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre a Herzog el indulto y ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio Trump. El presidente estadounidense ha insistido anteriormente a Herzog en que opte por amnistiar a su primer ministro.

Antes de la guerra con Irán, el primer ministro israelí llegó a comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio que, desde su inicio en 2024, se ha aplazado repetidamente tras alegar Netanyahu que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la ofensiva de sus tropas en Gaza, lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos '1.000' y '2.000', por fraude y abuso de confianza, y el '4.000', considerado el más grave y sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.

El mandatario, que ha mantenido de forma continuada que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.