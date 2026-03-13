HRW responsabiliza a EE.UU. del ataque a la escuela iraní y pide que rinda cuentas

"Los hallazgos reportados de que EE. UU. es responsable del reciente y mortífero ataque contra una escuela en Irán, y que este se basó en datos de objetivos desactualizados, resaltan la necesidad de reforma y rendición de cuentas dentro del ejército estadounidense para minimizar el daño a civiles durante el conflicto", expresó HRW en un comunicado.

La organización de derechos humanos señaló que, bajo las leyes de la guerra que se aplican al conflicto armado en Irán, una fuerza atacante "debe hacer todo lo factible para verificar que los objetivos sean militares, o cancelar el ataque si se hace evidente que el objetivo no es de carácter militar".

En este caso, HRW agregó que "no se presentó ninguna evidencia que sugiriera que hubiese un objetivo militar cerca de los terrenos de la escuela en el momento del ataque".

"Estas violaciones graves de las leyes de la guerra cometidas deliberadamente o por imprudencia temeraria son crímenes de guerra", afirmó la oenegé.

El pasado miércoles, el New York Times informó que una investigación militar estadounidense en curso determinó preliminarmente que EE. UU. fue responsable de este ataque con misiles contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab el 28 de febrero.

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"Incluso si los responsables del ataque no fijaron como objetivo deliberadamente una escuela llena de niños, el ejército de EE. UU. tiene la obligación de tomar todas las precauciones factibles para evitar daños a civiles, algo que claramente no hizo en este caso", aseguró la directora en Washington de HRW, Sarah Yager.

El ataque militar a la escuela iraní también estuvo rodeado de controversia después de que Grok, el agente de inteligencia artificial de X, dijera que las imágenes que publicaron varios medios eran de una escuela de Kabul (Afganistán) en 2021. EFE Verifica desmintió a Grok con las pruebas de que esas imágenes sí eran de una escuela iraní, tras lo que la IA de X rectificó.