Hyundai ordena la suspensión de las ventas del Palisade en EE.UU. tras un incidente mortal

El fabricante surcoreano indicó este viernes en un comunicado que los asientos eléctricos de la segunda y tercera fila de los Palisade "pueden no detectar de forma adecuada el contacto con un ocupante o objeto" cuando los asientos se pliegan.

"Hyundai sabe de un trágico incidente que implica a un Palisade. Aunque Hyundai todavía no tiene todos los detalles y el incidente todavía está siendo investigado, una niña pequeña perdió la vida. Hyundai expresa sus más sinceras condolencias a su familia", añadió la compañía.

La llamada a revisión, que todavía no se ha producido, incluirá alrededor de 68.500 vehículos del modelo 2026 en las versiones Limited y Calligraphy.

Mientras Hyundai desarrolla una solución al problema, la compañía emitirá una actualización provisional del software, que se instalará de forma remota en los vehículos, previsiblemente, a finales de marzo.

La actualización del software "no constituye la reparación definitiva de la llamada a revisión" y su objetivo es mejorar "la respuesta del sistema al contacto con ocupantes u objetos, introducir salvaguardas operativas adicionales y reforzar la seguridad general del sistema", explicó Hyundai.