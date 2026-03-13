Inflación en Argentina se prevé aún más alta en marzo y abril por el alza del petróleo

Según proyecciones de la consultora económica LP Consulting, si el precio del barril del crudo Brent se mantiene en 100 dólares, el incremental sobre la tasa mensual de inflación en Argentina será de 0,5 puntos porcentuales.

Pero si el barril de petróleo se sitúa en los 110 dólares, ese incremental será de 0,77 puntos.

"Hicimos proyecciones con dos escenarios de precios del petróleo. Si el precio se sostiene en 100 dólares, el impacto va a ser de 0,5 puntos adicionales. Esto significa que, si la inflación doméstica en Argentina hubiera sido del 3 % sin el conflicto y sus derivaciones, ahora con este impacto se ubicaría en el 3,5 %", explicó este viernes a EFE Leonardo Piazza, director de LP Consulting.

Según el experto, este impacto se verá "por lo menos en marzo y abril" y, eventualmente, durante algún tiempo más, dependiendo de cuánto tiempo dure la guerra con Irán y la volatilidad en el mercado internacional del crudo.

"Marzo suele ser un mes inflacionario en Argentina por razones de estacionalidad. Si a ello se le suma el impacto del petróleo, a la inflación la vamos a ver entre 3,2 % y 3,8 %", señaló.

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Este impacto derivado del conflicto en Oriente Medio implica un desafío para el objetivo del Gobierno de Javier Milei de retornar a un sendero de desinflación y lograr una variación mensual en el índice de precios por debajo del 1 % para agosto próximo.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente a febrero pasado, que se situó en el 33,1 % interanual, su cuarta aceleración consecutiva.

De acuerdo al informe oficial, en el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con enero pasado, dato que evidencia que por noveno mes consecutivo la tasa de inflación mensual no ha desacelerado.

El dato de la inflación mensual en febrero sorprendió a los consultores privados, que proyectaban una tasa levemente inferior.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

La tasa mensual de inflación llegó a tocar un piso del 1,5 % en mayo de 2025, pero desde entonces el índice viene en aumento y el dato de febrero más la irrupción del alza de los combustibles en marzo echan un manto de duda sobre cuándo Argentina podrá retornar a la senda de la desinflación.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 26,1 %, con tasas mensuales del 2,5 % en marzo y del 2,2 % en abril, pero esas proyecciones fueron formuladas antes del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, que se inició el 28 de febrero.

Desde entonces, el precio del barril de crudo Brent pasó de 72,48 dólares a un valor este viernes de 100,13 dólares.

En lo que va de marzo, los precios de los combustibles en Argentina han subido hasta un 6 % para la venta al público, mientras que en sectores como la aviación comercial ya han comenzado a cobrar cargos extra por el alza del combustible para aviones.