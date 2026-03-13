Irlanda y R.Unido buscan reforzar su defensa y cooperación económica ante los conflictos

Así lo recogen ambos líderes en una declaración conjunta tras reunirse hoy en Cork (sur de Irlanda) en el marco de la segunda cumbre Ireland-UK, una iniciativa lanzada el pasado año para normalizar sus relaciones, deterioradas después del Brexit.

El documento presenta una lista de acciones pactadas por Dublín y Londres para avanzar en las áreas de "prosperidad compartida, mares compartidos y lazos compartidos".

Martin subrayó la importancia de este acuerdo para su país -tradicionalmente neutral-, pues propone un "trabajo conjunto" para proteger sus cables submarinos -parte de la infraestructura submarina-, y para afrontar los "desafíos de los ciberataques que nos afectan a todos", así como "cuestiones de seguridad más generales."

"Creo que ese nivel de coordinación es muy, muy importante para respaldar y garantizar nuestra seguridad económica, así como la seguridad en un sentido más amplio en un mundo muy difícil e incierto", señaló el 'taoiseach' (primer ministro irlandés).

Starmer destacó asimismo que la cooperación entre ambas islas se extenderán a las áreas de comercio y energía, con planes ya en marcha para desarrollar un interconector entre Gales e Irlanda que proporcione suficiente electricidad para 570.000 hogares, con una inversión privada de al menos 740 millones de libras (856 millones de euros).

Otro interconector que una la provincia británica de Irlanda del Norte con la República de Irlanda contribuirá a reducir los costes energéticos en toda la isla, avanzó el 'premier' laborista.

"Miramos a Ucrania y al conflicto actual en Irán. Se puede ver que, cuando se trata de energía, nuestra capacidad de colaborar y cooperar para la seguridad energética, para reducir las facturas y avanzar más y más rápido hacia las energías renovables es fundamental", expuso Starmer.

También confirmó que Londres y Dublín colaboran desde hace dos semanas para proteger a sus ciudadanos desplazados en el golfo Pérsico y facilitar su vuelta a "nuestros respectivos países".

Y en clave global, Starmer instó a Europa a "hacer más": "debemos intensificar la defensa y la seguridad, todos debemos gastar más, pero eso tiene que hacerse en coordinación. Tenemos que colaborar, de lo contrario no obtendremos estratégicamente lo que necesitamos en materia de defensa y seguridad".