Israel amenaza con destruir toda la infraestructura nacional de Líbano usada por Hizbulá

El ministro insistió en que el Gobierno libanés "engañó y no cumplió con su compromiso de desarmar a Hizbulá", y aseguró que, por ello, "pagará precios cada vez mayores en daños a la infraestructura y la pérdida de territorio" hasta que cumpla "el compromiso central" de desarmarlo, dijo Katz, citado por el periódico The Times of Israel.

"Esto es solo el comienzo, y el Gobierno y el Estado libanés pagarán un precio cada vez mayor a través del daño a la infraestructura nacional libanesa que es utilizada por los terroristas de Hizbulá", explicó el ministro durante una evaluación con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y los altos mandos militares.

Zamir apuntó el jueves que la guerra contra Hizbulá "no será corta" e insistió en que este grupo "cometió un grave error" atacando Israel tras el asesinato del ayatolá iraní Alí Jameneí, y que "seguirá pagando un alto precio por ello".

Israel comenzó la pasada semana una intensa ofensiva aérea contra el sur del Líbano y los suburbios de la capital, el Dahye, que ha incluido también bombardeos en Beirut, que han dejado ya 630 muertos en todo el país.

El miércoles por la noche Hizbulá lanzó su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones.