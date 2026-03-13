Israel atacó durante la noche el Comando de Emergencia de la Inteligencia iraní en Teherán

"Anoche atacamos una instalación de la Dirección de Inteligencia de Jatam al Anbiya, la sede del Comando de Emergencias", anunció este viernes el Ejército de Israel en sus canales oficiales. Atribuyen al Comando recopilar información de inteligencia de distintas agencias del régimen para presentarlas a sus altos cargos.

El Ejército israelí sostiene que, en el momento del ataque, varios altos cargos de la Dirección de Inteligencia iraní se encontraban en el lugar.

"Estamos evaluando los resultados del ataque", dijo Defrin.

En sus ataques nocturnos, las fuerzas armadas israelíes dicen que bombardearon también una "base central" de los sistemas de defensa iraníes, centros de mando del régimen e instalaciones de producción y almacenaje de misiles.

Asimismo, la aviación tuvo por objetivo a milicianos del grupo paramilitar iraní Basij en ataques de precisión.

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"Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí, actuando con inteligencia militar, atacó y eliminó a varios soldados cuando operaban los puestos de control de la carretera recientemente establecidos en Teherán", según otro comunicado castrense.

Las fuerzas armadas aseguran que el ataque se produjo tras un proceso para identificar la presencia de los milicianos en los cruces de carreteras.

Aunque Irán lleva días sin actualizar las cifras de víctimas mortales por los ataques de Israel, se estima que más de un millar han perdido la vida en la República Islámica.

La represalia iraní en territorio israelí, con numerosos ataques con misiles balísticos, han matado desde el 28 de febrero a doce personas.