Israel dice haber destruido un puente en el Líbano que era un "cruce clave" para Hizbulá

En un comunicado, afirma que el puente servía como "cruce entre el norte y el sur del Líbano para fortalecer su poder y prepararse para el combate, poniendo en peligro a la población civil libanesa".

"Para prevenir una amenaza a la población civil israelí y detener los continuos daños a la población libanesa, fue necesario cortar el puente", aduce.

Añade que recientemente Hizbulá ubicó lanzadores cerca del puente y realizó lanzamientos desde allí hacia Israel.

El río Litani marca la frontera hasta la cual el Ejército israelí ordenó la evacuación de la población libanesa del sur en un primer momento de su ofensiva contra el país vecino, que luego amplió unos 15 kilómetros más al norte.

Nuevas oleadas de ataques de Israel contra varias zonas del Líbano a lo largo de la noche, entre el jueves y el viernes, han causado al menos ocho muertos y varios heridos, según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.