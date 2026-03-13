Israel envía órdenes de evacuación en varias zonas de Teherán ante inminentes ataques

"En las próximas horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) operarán en la zona, como lo han hecho en los últimos días en Teherán, para atacar la infraestructura militar del régimen iraní", informó Penhasi en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Una de las zonas afectadas por estas órdenes se encuentra cerca de la Universidad de Teherán, donde este viernes están convocadas miles de personas a la manifestación de Quds, que se hace cada año el último viernes de Ramadán -mes sagrado del islam- en apoyo al pueblo palestino.

Esta advertencia llegó después de que el Ejército israelí previamente anunciara en otro comunicado que había emprendido una nueva oleada de ataques contra la capital iraní, Teherán, donde se escucharon explosiones, según pudo constatar EFE.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", recoge el comunicado publicado a las 09.00 hora local (7.00 GMT).

Esta madrugada, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y les instó a abandonar "inmediatamente" la región o, de lo contrario, aseguró que serán "enterradas bajo los escombros".

En un comunicado difundido por medios iraníes, el cuerpo militar anunció el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada 'Promesa Sadeq 4', dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Fruto de esos ataques lanzados esta madrugada saltaron las alarmas en el norte de Israel y al menos un misil impactó contra un pueblo árabe de esa zona, causando decenas de desalojados y medio centenar de heridos leves, así como una mujer herida moderada, informó el Servicio de Emergencias de Israel (MDA).

Además, a primera hora de este viernes Irán lanzó otra oleada de misiles balísticos contra el sur de Israel sin que, de momento, se haya informado de víctimas ni graves daños.