Israel refuerza sus tropas en la frontera con el Líbano

Según la nota castrense, el líder militar ordenó la medida "como parte del fortalecimiento de la preparación para diversos escenarios ofensivos y defensivos".

El despliegue de tropas israelíes a lo largo de su frontera septentrional se llevará a cabo con "unidades regulares adicionales", incluyendo "una división, brigadas y batallones de ingenieros".

Asimismo, el comunicado recoge que se movilizarán reservistas para reemplazar a las unidades que operan regularmente en la zona, "con el fin de mantener la continuidad operacional en todos los escenarios".

Solo en los primeros días de su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán, Israel llamó a filas a cerca de 110.000 de sus reservistas.

El anuncio de Zamir se produce tras la reunión que mantuvo esta mañana con el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y otros altos funcionarios del Ejército para evaluar los resultados del ataque al puente Zrarieh situado en el río Litani (sur del Líbano) que, según afirma, servía de "cruce clave" para los miembros del grupo chií libanés Hizbulá.

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El río Litani marca la frontera hasta la cual el Ejército israelí ordenó la evacuación de la población libanesa del sur en un primer momento de su ofensiva contra el país vecino, que luego amplió unos 15 kilómetros más al norte.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.