Italia vigila un petrolero ruso a la deriva en el Mediterráneo tras un ataque con drones

La vigilancia de la embarcación 'Arctic Metagaz' ha sido asumida por el Departamento de Protección Civil del Gobierno italiano, confirman a EFE fuentes del mismo.

El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Transportes ruso denunció un ataque con drones supuestamente ucranianos en el mar Mediterráneo contra este petrolero.

El supuesto ataque obligó a evacuar a los 30 miembros de su tripulación y dejó al buque a la deriva en el mar con 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado en su interior.

Actualmente se encuentra en aguas internacionales entre la isla italiana de Sicilia (sur) y Malta y es arrastrado por las corrientes marinas, según explican fuentes de Protección Civil.

"Por lo que sabemos no está pilotado", sostienen.

La Protección Civil italiana lo supervisa con varias naves de la Marina Militar preparadas para intervenir en caso de emergencia.

Moscú calificó el incidente como "un atentado terrorista y un acto de piratería, una violación gravísima de las normas básicas del derecho marítimo internacional".

"Semejantes acciones criminales, cometidas con la anuencia de las autoridades de los países miembros de la Unión Europea, no deben quedar sin una valoración de la comunidad internacional", criticó entonces el Ministerio de Transportes.

El 'Arctic Metagaz' es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta petróleo eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania, con el fin de frenar la financiación de la invasión.

Kiev no ha reconocido el presunto ataque contra este carguero.