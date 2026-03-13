JD Vance afirma que Mojtaba Jameneí está "herido" pero desconoce la gravedad de su estado

"La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido", declaró Vance a la prensa en Carolina del Norte.

El vicepresidente realizó este comentario horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmara en una rueda de prensa que el nuevo líder supremo resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada".

En sus declaraciones a la prensa, Vance evitó pronunciarse sobre las discrepancias que tuvo con Trump sobre iniciar una guerra con Irán.

"Parte de lo que hace que nuestro equipo de seguridad nacional sea tan cohesionado es que todos confiamos los unos en los otros y mantenemos un intercambio de ideas muy libre", explicó.

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Según declaró el propio Trump, él y su vicepresidente tuvieron una "diferencia filosófica" dado que Vance estaba "menos entusiasmado" en el ataque a la República Islámica.

Preguntado por el bombardeo contra la escuela de niñas de Minab, en el que murieron unas 180 personas y del que informes preliminares del Pentágono responsabilizan a Estados Unidos, JD Vance pidió esperar a las conclusiones finales de la investigación.

"Tenemos que completar la investigación, ¿verdad? Antes de hacer nada, hay que entender bien lo que pasó. No creo que entendamos del todo lo que ocurrió. El presidente ha dejado claro que quiere que se investigue a fondo", dijo.