Jefe de derechos humanos de ONU critica la 'ley para la unidad étnica' aprobada por China

Aprobada el jueves por 2.756 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones por la Asamblea Nacional Popular, el órgano legislativo del régimen comunista, esta ley podría brindar bases legales para restringir la educación en lenguas minoritarias o limitar la libre práctica de la religión y la cultura, advirtió Türk en X.

"Sus disposiciones podrían restringir en exceso las libertades de expresión, creencia y reunión, y penalizar el ejercicio pacífico de los derechos de las minorías en general", añadió el alto comisionado austríaco.

El texto incluye disposiciones para apoyar el desarrollo económico en regiones con una elevada presencia de minorías étnicas y para promover la "prosperidad común" entre los distintos grupos del país, con medidas relacionadas con infraestructuras, servicios públicos o desarrollo industrial.

Por otro lado, incluye disposiciones contra actos que "socaven la unidad étnica", entre ellos el terrorismo violento, el separatismo étnico o el extremismo religioso.

El gigante asiático tiene 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente, siendo los chinos (han) el mayoritario, con más del 90 % de la población, mientras que otros sufren según grupos de derechos humanos graves abusos y discriminación, como es el caso de uigures o tibetanos.