La argentina Virginia Gamba, quinta candidata a secretaria general de la ONU

La diplomática argentina, nacida en 1954 en San Martín (provincia de Buenos Aires), fue propuesta por Maldivas para participar en las elecciones y sustituir a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027.

Baerbock explicó en una rueda de prensa en la sede de la organización en Nueva York que Gamba había sido propuesta por Maldivas. En noviembre, Argentina presentó la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi.

Gamba tiene un largo historial en las Naciones Unidas, donde ha desempeño diversas funciones de responsabilidad, y una larga trayectoria en temas de paz y seguridad, seguridad humanitaria y desarme dentro y fuera de su país.

En la terna junto a los dos argentinos también están la expresidenta chilena Michelle Bachelet, nominada por el Gobierno de Gabriel Boric y apoyada por México y Brasil; el expresidente de Senegal Macky Sall, nominado por la República de Burundi; y la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, postulada por su país.

A finales de año tendrán lugar las elecciones para remplazar al actual secretario, que pondrá fin a dos mandatos consecutivos de cinco años.

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Muy probablemente pasará el testigo a un sucesor latinoamericano, si se cumple la regla no escrita de rotación regional de este cargo, que correspondería a continuación a América Latina.

Baerbock pidió que además de diversidad regional, también se tenga en cuenta la diversidad de género, ya que, en sus 80 años de historia, nunca una mujer ha ocupado el puesto de secretaria general.

"Existe un firme llamamiento en favor de la diversidad regional. Y este llamamiento, respaldado por el consenso de los 193 Estados miembros, insta encarecidamente a los Estados miembros a que propongan candidatas", apuntó.

La presidenta de la Asamblea General avanzó que la semana del 20 de abril empezará la ronda de presentación de los candidatos, en la que contarán con 3 horas cada uno para detallar sus prioridades.

"Se trata de un proceso muy transparente, muy neutral y justo, en el que todos estos candidatos, y quizá se sumen más, tendrán las mismas posibilidades y oportunidades en este diálogo interactivo de tres horas", aseveró.