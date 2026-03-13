La bolsa española cae un 0,47 % en una sesión volátil por el petróleo y Wall Street

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, cayó 80,6 puntos, ese 0,47 % y cerró en los 17.059,3 puntos.

En el cómputo semanal, ha retrocedido un ligero 0,09 % y, en lo que va de año, un 1,44 %.

El selectivo español abría con pérdidas pero posteriormente cotizó en positivo, animado por el retroceso en el precio del crudo y el tono alcista de Wall Street.

Después, volvió al terreno negativo, cuando el comportamiento del petróleo y el de la bolsa neoyorquina se dieron la vuelta, en una jornada muy volátil por el desarrollo del conflicto en Oriente Medio.

El petróleo brent, de referencia en Europa, subía el 1,57 % al cierre de los mercados europeos y se movía en los 102,04 dólares el barril, después de haber experimentado descensos en la jornada (mínimo diario de 97,6 dólares) por el levantamiento del veto al crudo ruso por parte de Estados Unidos.

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El crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, aumentaba el 1,49 %, hasta 97,8 dólares por barril.