La Cámara Baja de Japón da luz verde al nuevo presupuesto récord de la primera ministra

En una sesión que se alargó hasta más allá de las 21:00 hora local (12:00 GMT), el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), aprovecharon su amplia mayoría parlamentaria para dar luz verde a las cuentas, pese a las críticas de la oposición por la falta de tiempo para debatir la propuesta.

El presupuesto, de 122,3 billones de yenes (más de 768.000 millones de dólares), una cifra récord, incluye más de nueve billones de yenes (más de 56.000 millones de dólares) para gasto en defensa, después de que Takaichi se comprometiera ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reforzar sus capacidades militares.

Tras su aprobación en la Cámara Baja del Parlamento, la propuesta pasará la semana que viene a la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría.

El amplio dominio del PLD e Ishin en la Cámara Baja, donde cuentan con más de dos tercios de los escaños, implica que los partidos podrían aprobar las cuentas incluso en el caso de que sean rechazadas en la Cámara Alta, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Takaichi ha insistido en que quiere aprobar el presupuesto antes de que finalice el mes de marzo, que es cuando termina el año fiscal japonés, para evitar retrasos en la asignación de fondos públicos.

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Antes del voto en la Cámara Baja, varios partidos de la oposición trataron sin éxito de expulsar al presidente del comité de presupuestos, controlado por el PLD, en protesta por la rapidez con la que el órgano concluyó el proceso de deliberaciones previo a la votación, de apenas 59 horas.

Según la agencia Kyodo, es el periodo más corto de deliberaciones para un presupuesto de las últimas décadas.

Takaichi, favorable a aumentar el gasto público para impulsar la estancada economía japonesa, ya logró a finales del año pasado la aprobación de un presupuesto suplementario de 18,3 billones de yenes (más de 114.000 millones de dólares) para el resto del año fiscal de 2025 (que finaliza este mes), la mayor cifra desde la pandemia de la covid-19.

La partida era clave para financiar un ambicioso plan de estímulos destinado a aliviar los efectos de la persistente inflación, pero también ha puesto nerviosos a los inversores por la dependencia de Japón de la emisión de deuda, y ha contribuido a elevar el rendimiento de los bonos nipones a niveles no vistos desde la década de los noventa.