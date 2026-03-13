La economía canadiense pierde 84.000 empleos y el paro aumenta al 6,7 % en febrero

En enero, la economía canadiense había perdido 25.000 empleos, por lo que en los dos primeros meses de 2026 Canadá acumula 109.000 puestos de trabajo destruidos.

EC dijo que 1,5 millones de personas están desempleadas en el país, de las que un 22,8 % son parados de larga duración, que han estado buscando trabajo durante al menos 27 semanas.

Los datos señalan que en febrero los sectores de servicios perdieron 56.000 empleos mientras que los de producción de bienes destruyeron 28.000.

El aumento del paro en Canadá se produce mientras las tensiones comerciales con Estados Unidos, su principal socio comercial y el destino de cerca del 75 % de sus exportaciones, se mantienen por la imposición de aranceles y la incertidumbre en torno al futuro del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

Canadá, EE.UU. y México deben revisar este año el tratado y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado mensajes contradictorios, al señalar que podría dar por terminado el tratado y negociar acuerdos bilaterales con sus dos socios.