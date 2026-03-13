La frontera "es un ambiente difícil" para reunión entre Petro y Rodríguez, dice Defensoría

Los gobiernos de Colombia y Venezuela informaron que la reunión prevista para este viernes entre los dos jefes de Estado que se iba a celebrar en el puente fronterizo Atanasio Girardot se suspendió "por motivos de fuerza mayor".

La que iba a ser la primera reunión entre los presidentes se celebrará en "una fecha próxima", según informaron en un comunicado en el que no detallan los motivos concretos de la cancelación.

El Atanasio Girardot (o 'Tienditas') es uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira (oeste), en donde hasta esta tarde trabajadores preparaban la tarima para el encuentro.

Esta zona, Norte de Santander, que hace parte del convulso Catatumbo, es la zona con "mayor cantidad de presencia de grupos armados", recordó la defensora, ya que hay disidencias de las extintas FARC, la guerrilla del ELN, y grupos criminales como el Tren de Aragua, además presencia "no consolidada" de paramilitares como el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra Nevada.

"Es decir, es un ambiente verdaderamente difícil en términos de seguridad. Entonces, decir que Cúcuta es un lugar tranquilo, seguro, pues no lo es", admitió a EFE en Madrid la defensora, quien añadió que desconoce "las razones específicas que han impedido la reunión"

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Marín enfatizó en la importancia de impulsar "las relaciones binacionales sobre todo de las fronteras, también con el gobierno de Ecuador, con el de Panamá, con el de Brasil y de Perú, pero especialmente con el de Venezuela".

Esto porque "la criminalidad en Colombia es una criminalidad que usa las fronteras y las fronteras son un espacio muy estratégico para ellos por sus economías ilegales trasnacionales. Entonces, cualquier avance en esas relaciones es fundamental", alegó.

El encuentro entre Petro y Rodríguez fue confirmado la semana pasada por el Gobierno colombiano, que ya tenía todos los preparativos para realizarlo.

Se esperaba que en dicha cita Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

La suspensión del encuentro se produjo poco después de que el Gobierno colombiano informara el jueves en su cuenta de X de una llamada telefónica entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que "se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más".