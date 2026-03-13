La guerra en Irán irrumpe en una semana clave de la UE sobre energía

La cita central tendrá lugar el jueves, cuando los líderes de los países de la UE y de las instituciones comunitarias se reunirán en Bruselas para tratar sobre energía e industria y sobre la situación geopolítica en torno a Irán.

La Comisión Europea se había comprometido a presentar de cara a esa reunión distintas ideas sobre cómo rebajar los precios de la energía, que aún no se conocen y que podrían abordar desde las ayudas de Estado a una relajación de las tasas al CO2 en la UE.

Esa reflexión estratégica sobre competitividad estaba programada desde hace meses, pero el estallido del conflicto en el golfo Pérsico subraya la relevancia del debate.

La Comisión asegura que no hay peligro a corto plazo para la seguridad del suministro de gas y petróleo en la UE, pero sí preocupación por los precios, aunque Bruselas rechaza levantar sanciones al crudo ruso para quitar presión en los mercados, como ha anunciado por sorpresa Estados Unidos.

La cuestión de la guerra y la energía se abordará inicialmente el lunes 16 de marzo en un consejo de ministros de Energía de los países de la UE al que acudirá el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, por parte de España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Será a puerta cerrada y en la agenda hay un punto sobre energía asequible, explicó un alto funcionario europeo.

Al finalizar la reunión habrá una rueda de prensa pero, a expensas del desarrollo de los acontecimientos, no se esperan grandes anuncios por parte de los ministros.

"Los líderes van a marcar el paso", apuntan fuentes diplomática.

Además, en la cita ministerial participará Ucrania como invitada y, entre otros temas, se abordará el conflicto en torno al oleoducto Druzhba, infraestructura por donde corría el petróleo ruso, que resultó dañada a finales de enero y que enfrenta a Hungría y Eslovaquia con Kiev.

El martes será el turno de los ministros de Medioambiente de los Estados miembros de la UE, algunos también competentes en Energía, como España. Reunidos en consejo, debatirán sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario para levantar el veto al motor de combustión en 2035 a través de flexibilidades para la industria del motor.

Con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, los conductores europeos gastan unos 150 millones de euros más al día en repostar, según cálculos de la organización ecologista Transporte y Medioambiente.

Cabe esperar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desgrane sus propuestas para abaratar los precios de la energía para la industria en la carta que acostumbra a enviar a los líderes de los países en la víspera de una cumbre.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo el viernes que "la decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", mientras que la Comisión Europea ha añadido que "Rusia no debería beneficiarse de la guerra en Irán".

El jueves también se ha convocado una reunión técnica del grupo de coordinación de petróleo de la Comisión Europea, integrado por expertos comunitarios y de los países de la UE, mientras que el grupo sobre gas se citará también la próxima semana en una fecha aún por definir.

Por último, al margen de la incierta situación geopolítica y de los debates sobre política energética, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) presentará el viernes su informe final sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025, que incluirá un capítulo de recomendaciones.