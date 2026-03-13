La industria química alemana avisa de las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz

Los riesgos del bloqueo van más allá de las consecuencias para el comercio global de petróleo y de gas, escribió la VCI en un comunicado sobre el desarrollo del sector en el último trimestre de 2025.

"Existe la preocupación de que produzcan problemas de abastecimiento serios y crecientes con respecto a materias primas como por ejemplo el amoniaco y el fosfato, el helio y el azufre. Además, hay primeros indicios de perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro", alertó la organización.

El informe de la VCI resaltó que, aunque el balance de la industria farmacéutica a finales de 2025 fue positivo y apunta a una estabilización, en la industria química siguieron contrayéndose la producción y el volumen de negocio, sin que haya expectativas de mejora a corto plazo.

"2026 no va a ser más fácil. Ya antes de la guerra en Irán no había un clima de recuperación. Cuanto más dure la guerra, más intensas serán las consecuencias. Los elevados precios y la incertidumbre mantenida están empujando a muchas empresas hasta sus límites", comentó el presidente de VCI, Wolfgang Grosse Entrup.

La VCI es, según su página web, la mayor agrupación de empresas químicas y farmacéuticas de Europa, y representa a aproximadamente 2.000 compañías con 560.000 empleados en Alemania.