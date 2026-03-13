La inflación en España se mantuvo en el 2,3 % en febrero por la bajada de la luz

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este viernes los datos adelantados hace dos semanas, que reflejan la estabilidad en febrero respecto a enero de la tasa de inflación interanual, a la espera de que el dato de marzo ya recoja el impacto en precios de la guerra de Irán.

La inflación subyacente (sin alimentos frescos ni productos energéticos) se situó en el 2,7 %, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio.

La tasa interanual de inflación rompe así con la tendencia a la moderación que había registrado en los tres últimos meses y se coloca cuatro décimas por debajo de la subyacente, una diferencia que no se registraba desde octubre de 2024.

Por componentes, a la baja de la inflación tiró la vivienda debido al abaratamiento de la electricidad, mientras que impulsaron al alza los restaurantes, servicios de alojamiento, alimentación y bebidas no alcohólicas.

Los huevos siguen liderando la inflación de los productos alimentarios superando el 30 % en la comparativa anual, seguidos de la joyería y relojes de pulsera, el transporte combinado de pasajeros y las hortalizas.

Por contra, las mayores bajadas de precios fueron las de los aceites vegetales, que cayeron un 14,1 %; los combustibles líquidos, equipos audiovisuales, el butano y propano y la gasolina, un 6,1 %.

En la valoración mensual, los precios de consumo subieron un 0,4 % en febrero en España debido al encarecimiento de los restaurantes y servicios de alojamiento, de los combustibles para vehículos personales y de los alimentos, especialmente, frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas.

El del aceite de oliva, un básico en la dieta española, se mantuvo durante febrero y bajó un 16,8 % en tasa interanual, aunque acumula una inflación del 64 % desde enero de 2021.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, auguró este viernes un repunte de la inflación en marzo porque la guerra de Irán ha impactado en el precio de los carburantes, en particular en el gasóil, aunque de momento no se ha contagiado a la alimentación.