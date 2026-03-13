La inflación interanual en Francia subió tres décimas en febrero al 0,9 %

El repunte de la inflación en febrero se explica esencialmente porque la caída de los precios de la energía en los doce meses precedentes (2,9 %) fue menos pronunciada que la que se había constatado entre enero de 2025 y enero de 2026 (7,6 %), precisó en un comunicado el INSEE, que divulgó los resultados definitivos.

Detrás de esa atenuación está el efecto de base del descenso de la electricidad, que había sido del 1,3 % en febrero de 2026, comparado con el 12,6 % en febrero de 2025.

Más allá de ese impacto de la energía, los precios de los productos manufacturados en doce meses disminuyeron un 0,2 % hasta febrero de este año, frente a una rebaja del 1,2 % hasta enero.

Los precios de la alimentación en términos interanuales aceleraron su aumento ligeramente en febrero (2 % en lugar del 1,9 % en enero), mientras que a la inversa los de los servicios se ralentizaron también levemente (1,6 % en lugar del 1,7 %).

El Banco de Francia, que tiene que actualizar sus previsiones el próximo día 25, antes del desencadenamiento de la guerra en Irán preveía una inflación en Francia del 1,3 % este año y un crecimiento de la economía del 1 %.