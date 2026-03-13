La ley contra la homosexualidad de Senegal pone en peligro vidas, alerta ONUSIDA

"Este tipo de leyes empujan a las personas a la clandestinidad y las alejan de servicios que pueden salvarles la vida, agravan el estigma y el miedo y ponen en peligro vidas", afirmó esta madrugada Byanyima en la red social X.

"Las leyes deben proteger la dignidad y la salud de las personas, no castigarlas por ser quienes son. Dejen que sea Dios quien juzgue", añadió.

Así, la funcionaria pidió al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que no firme este proyecto de ley, uniéndose a la petición formulada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

La Asamblea Nacional de Senegal (Parlamento unicameral) aprobó a última hora del miércoles el texto, que elevaría las condenas actuales por mantener relaciones homosexuales, descritos como "actos contra natura", de uno a cinco años de prisión, a entre cinco y diez años.

De igual modo, aumenta las multas —que podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales (cerca de 2.300 euros); y persigue a los culpables de hacer “apología” de las relaciones homosexuales.

La norma, debatida en el Parlamento a petición del primer ministro, Ousmane Sonko, fue aprobada por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra, tras una sesión que duró unas diez horas.

La nueva ley modificaría el artículo 319 del Código Penal, que ya criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo.

La votación se produjo en un contexto de creciente presión social y mediática en torno a la homosexualidad en este país de mayoría musulmana, donde el tema continúa siendo tabú.

De los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, una treintena se encuentran en África, donde la mayoría de estas leyes son herencia de la etapa colonial.