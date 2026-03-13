La OIEA admite que no puede aportar pruebas de que Irán no desarrollaba armas nucleares

“No podemos aportar ninguna prueba clara y tangible de que tales armas no se estuvieran desarrollando realmente”, dijo Grossi en una rueda de prensa conjunta con el jefe de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov.

Agregó que los inspectores del OIEA tenían un acceso “limitado” a las instalaciones nucleares de Irán durante los últimos años y Teherán continuaba enriqueciendo ucraniano “hasta niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares”.

Grossi afirmó que “el programa nuclear iraní siempre ha sido problemático” y que el objetivo del OIEA es “mantener la objetividad”.

“Por lo tanto, la esencia de nuestro trabajo consiste en realizar inspecciones sistemáticas para confirmar o desmentir la existencia de planes para desarrollar armas nucleares”, afirmó.

Lijachov, por su parte, manifestó que Rusia nunca ha visto confirmaciones del “desarrollo de armas nucleares por parte de Irán”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No hemos recibido ninguna confirmación oficial, ni, como se suele decir, hemos tenido ninguna sensación" de que lo estén haciendo, aseveró.

Insistió en que hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia de que Teherán estuviera desarrollando armas atómicas.

Rusia ha condenado lo que describe como una "agresión" contra Irán por parte de EE.UU. e Israel, al tiempo que tachó de "cínico asesinato" la muerte del ayatolá Ali Jameneí.