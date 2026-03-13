La proporción de la riqueza de los latinos cayó un 20 % en EE.UU. en los últimos 10 años

Los hispanos, quienes son casi el 20 % de la población de EE.UU., concentraban el 2,9 % de la riqueza nacional en el tercer trimestre de 2016, cuando fue la primera campaña de Trump, pero desde el periodo julio-septiembre de 2025 solo abarcan el 2,3 %, indicó el informe con base en datos de la Reserva Federal (Fed).

Si hubiese persistido la tendencia anterior, los latinos tendrían una riqueza de 1.000 millones de dólares más, en conjunto, apuntó Pablo Willis, director de comunicación y relaciones con la comunidad latina de ATF en la presentación de la investigación.

"Además, los (hogares) latinos serían 15.000 dólares más ricos, si su riqueza hubiera crecido al mismo ritmo que la riqueza de los hogares blancos", apuntó Willis.

La principal razón de la caída relativa es que la economía de los hispanos creció a un tercio de la velocidad de la los blancos, cuya riqueza aumentó un 34 % en el mismo periodo, frente a un 12 % de los latinos.

El fenómeno se ha agudizado por los recortes fiscales que Trump aprobó en su primer mandato (2017-2021) y los nuevos de su 'Gran y hermosa ley' de 2025, que benefician de forma desproporcionada al 0,1 % de los más ricos del país, argumentó ATF, una coalición de 400 organizaciones que impulsa impuestos progresivos.

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Tan solo en 2025, la riqueza conjunta de los "milmillonarios", quienes poseen al menos 1.000 millones de dólares, se elevó un 22 % en total hasta los 8,2 billones de dólares, observó ATF.

Además, las reformas de Trump, que asumió en enero de 2025 su segundo mandato, implicaron recortes a programas de salud como Medicaid, en el que los latinos eran 30 % de los inscritos, y de alimentos, como los cupones de comida SNAP, que beneficiaba a 10 millones de hispanos, con los efectos aún por verse por completo este año.

Esto ocurre aunque "los trabajadores latinos contribuyen gran parte" a la economía estadounidense, donde son la quinta parte de la fuerza laboral, "y a menudo pagan más impuestos que los multimillonarios y las grandes corporaciones", comentó Elena Gaona, directora de comunicaciones de la organización NETWORK.

"Se ven afectados en este momento de varias formas, menos dinero en su bolsillo, un costo de vida más alto debido a la economía de Trump, y ahora programas de nutrición, vivienda y salud recortados", señaló.

Los datos explican por qué la desaprobación de Trump entre los latinos subió en noviembre pasado al 63 % y más de un tercio de los hispanos que votaron por él se arrepienten en una encuesta de la firma Global Strategy Group (GSG), sostuvo Emmanuelle Leal-Santillán, director nacional de comunicaciones de Somos Votantes.

"A lo largo de nuestras cuatro encuestas del 2025 documentamos un colapso sistémico de Trump con los votantes latinos, y aún no se ha visto la luz al final de este túnel. El mes que viene lanzaremos nuestra nueva serie de encuestas", detalló Leal-Santilán.