La UE condena el ataque con drones a la ciudad de Goma y pide una investigación "creíble"

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, trasladaron sus condolencias a las familias y a los allegados de las víctimas, en una declaración conjunta.

La UE hace "un llamamiento a la desescalada y al respeto del alto el fuego", indica la declaración, que además insta "a todas las partes a respetar los compromisos adquiridos y a continuar los esfuerzos emprendidos en el marco de los procesos de Washington y Doha, así como en el marco de la mediación africana".

Kallas y Lahbib indicaron además que los Veintisiete esperan "que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y creíble para esclarecer las responsabilidades de este trágico suceso".

"La UE reitera que el derecho internacional humanitario debe respetarse absolutamente, en todas las circunstancias, y que las poblaciones civiles y los actores humanitarios deben ser protegidos a toda costa. La UE reitera su apoyo inquebrantable a los actores humanitarios que desempeñan un papel fundamental en la asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto", concluyeron.

La República Democrática del Congo (RDC) ha lamentado el ataque con drones que sufrió el miércoles la ciudad de Goma, del que los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) culpan al Ejército congoleño, y aseguró que investiga los hechos, que causaron la muerte de tres personas, incluida una funcionaria francesa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

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El ataque, atribuido por los insurgentes al Gobierno de Kinsasa, ocurrió la madrugada del miércoles en el barrio de Himbi, en Goma, capital de la provincia de la provincia de Kivu del Norte, que está controlada por el M23, apoyado por Ruanda y que denunció el incidente.

La acción también afectó a trabajadores humanitarios y personal de ECHO (servicio de ayuda humanitaria y protección civil de la Unión Europea).