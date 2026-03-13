Las autoridades militares de Madagascar se comprometen a celebrar elecciones en 24 meses

Lamola afirmó que el Gobierno de transición malgache informó a Ramaphosa sobre "su esfuerzo de colaboración con la misión que la SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral) ha desplegado en Madagascar, así como sobre su compromiso de que en un plazo de 24 meses deben celebrarse elecciones".

Al clausurar la reunión de dos días del Consejo de Ministros de la SADC en Pretoria, el ministro explicó que, además del compromiso de celebrar elecciones, las autoridades de Madagascar han iniciado un proceso de "diálogo nacional" amplio e inclusivo.

"El presidente Ramaphosa los animó a continuar con este proceso para avanzar hacia elecciones democráticas y justas, asegurando que todos los procedimientos necesarios se desarrollen adecuadamente dentro del plazo de 24 meses", añadió el jefe de la diplomacia sudafricana.

Madagascar está gobernada actualmente por el coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado de octubre pasado, que depuso a Andry Rajoelina tras las protestas masivas impulsadas por la juventud.

En noviembre pasado, las autoridades militares anunciaron que Madagascar abandonaba la presidencia rotatoria de la SADC para centrarse en la "refundación" del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sudáfrica asumió de manera interina la presidencia rotatoria de la SADC, un bloque de 16 países cuyo objetivo es promover la integración económica, el desarrollo sostenible, la estabilidad política y la cooperación regional.