Las bolsas de Asia cierran en rojo una semana marcada por Ormuz y el alza del crudo

El precio del barril de petróleo Brent volvió a superar este viernes los 100 dólares, pese a las últimas medidas anunciadas: el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la víspera que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de costes del crudo.

Y el miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE) llevó a cabo la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia, de 400 millones de barriles.

Los países de Asia-Pacífico, muy expuestos al crudo proveniente del estrecho de Ormuz, siguieron tomando medidas de precaución: Australia dijo este viernes que liberará parte de sus reservas estratégicas de combustible, y Corea del Sur aplicó un límite temporal a sus precios, entre una batería de iniciativas anunciadas por la región durante la semana.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cedió un 1,16 % o 633,35 puntos, hasta situarse en 53.819,61 unidades, al tiempo que el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,57 %, o 20,82 puntos, hasta 3.629,03 unidades.

El parqué tokiota se mantuvo en rojo durante toda la sesión, siguiendo las pérdidas en Wall Street, con caídas generalizadas en el sector de los semiconductores. Advantest bajó un 3,47 %, Tokyo Electron se dejó un 3,55 % y Disco cedió un 2,29 %.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se dejó un 1,72 % o 96,01 puntos y quedó en las 5.487,24 unidades, siguiendo la línea de la sesión anterior, en la que también cerró en rojo, al bajar un 0,48 %.

Por el contrario, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, creció un 0,4 %, o 4,56 puntos y acabó en 1.152,96 enteros.

El sector de los semiconductores acumuló marcadas caídas. Samsung Electronics, valor de referencia local, descendió un 2,34 %, mientras su principal competidor, SK Hynix, lo hizo un 2,15 %.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió este viernes un 0,82 % o 33,65 puntos y finalizó en 4.095,45 enteros, al tiempo que el parqué de Shenzhen cayó un 0,65 % o 94,09 unidades, hasta las 14.280,78.

La Bolsa de Hong Kong cerró un 0,98 % a la baja, al retroceder su principal índice, el Hang Seng, 51,16 puntos y topar a los 25.465,60 enteros.

Las empresas que protagonizaron los mayores descensos en la plaza hongkonesa fueron el conglomerado financiero Ooil (-7,45 %) y la operadora de transporte público y promotora inmobiliaria de Hong Kong MTR Corporation (-6,41 %).

Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron también en rojo, con el parqué de Yakarta a la cabeza de las pérdidas.

El principal índice de Yakarta, el JCI, descendió un 3,05 % o 224,91 puntos y cerró con 7.137,21 enteros, mientras el parqué de Bangkok, el SET, también sufrió una marcada bajada, en su caso del 1,43 % o 20,45 unidades, hasta quedar en 1.409,35 puntos.

En el próspero Singapur, el STI retrocedió un 0,27 % o 13,06 puntos y terminó en 4.842,27 unidades.