Llega a Cuba un tercer envío de ayuda humanitaria de México

Ambas embarcaciones habían llegado a la isla caribeña el pasado 28 de febrero con un segundo cargamento de ayuda humanitaria que contenía 1.200 toneladas de alimentos, enviado para paliar la crisis del país, agravada por el asedio petrolero de EE.UU.

“Arribando ahora al puerto de La Habana dos barcos con tercer envío de ayuda del Gobierno y el pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba. Gracias México por su solidaridad con Cuba”, escribió en redes sociales la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.

En la segunda carga de ayuda humanitaria, el Papaloapan portaba 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transportaba 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de alimentos varios, que recolectaron varias organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con un total de unas 2.000 toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene, entre los dos envíos anteriores al de este viernes. El primero de ellos trajo a la isla 814 toneladas de alimentos.

Horas antes del arribo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó en una comparecencia televisiva el papel de México, y lo calificó de "país amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda", especialmente su presidente, Claudia Sheinbaum.

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Además, se refirió a las informaciones que apuntaban a que las donaciones de México a la isla se estaban revendiendo en establecimientos estatales y las tachó de "campaña de intoxicación" de "fuerzas de derecha".

Es "mentira", "calumnia" e "intoxicación" para "descalificar" y "destruir" al Gobierno cubano, argumentó el presidente cubano.

"El país no le saca ningún provecho económico, el provecho es social" a este tipo de donaciones, remarcó Díaz-Canel, negando esas informaciones.

Por su parte, Sheinbaum, ha reiterado que su Gobierno mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que suministren crudo a Cuba.