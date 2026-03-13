Los reyes de España serán recibidos por el papa en el Vaticano el próximo 20 de marzo

Es la segunda ocasión en la que Felipe VI y la reina Letizia se encontrarán con el papa León XIV después de que el 18 de mayo del pasado año le saludaran en la basílica de San Pedro tras finalizar la solemne ceremonia de la misa de inicio de su pontificado, cuando lo invitaron a visitar España.

La visita del pontífice, entre los días 6 y 12 de junio, incluirá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias (Atlántico), en lo que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

La estancia de los reyes en Roma incluirá también, tras el encuentro con el papa, la toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, y en la que está enterrado el papa Francisco.

La basílica está ligada a la monarquía española y durante el reinado de Felipe IV (1621-1640) se concedió el privilegio a los jefes de Estado españoles de ser protocanónigo mayor.