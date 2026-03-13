Macron, a Zelenski: Guerra en Irán "no desviará" ayuda a Kiev ni será "tregua" para Rusia

"Rusia cree que la guerra de Irán le dará una tregua. Se equivoca. En el G7 de hace dos días reafirmamos que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia", dijo Macron en una intervención en el Elíseo junto a Zelenski.

"Es la posición del G7, la posición de Europa y la posición de Francia", insistió el presidente francés, que actualmente preside ese grupo que integran también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia.

Macron aseguró que el levantamiento parcial del embargo es "limitado en el tiempo, con las condiciones y para algunos países", pero no suponen una renuncia a las sanciones.

Una postura que, dijo, "no cuestiona la posición común del G7" de mantener las sanciones a Rusia: "La situación no justifica que se levanten", recalcó.

Esa relajación de las sanciones por EE. UU. sobre el petróleo ruso que actualmente se encuentra almacenado en buques cisterna en alta mar "podría proporcionar a Rusia unos diez mil millones de dólares para su guerra. Y eso, sin duda, no contribuye a la paz", dijo por su parte Zelenski.

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El presidente ucraniano subrayó que Rusia está gastando ese dinero en armamento, principalmente drones, que atacan a Ucrania a gran escala. Y también, según informes de inteligencia, suministra a Irán que los usa ahora contra sus países vecinos, en Oriente Medio, y contra europeos y estadounidenses presentes en diversas bases de la región.

Por lo tanto, "levantar las sanciones para que luego haya más drones sobrevolando la zona, en mi opinión, simplemente no es la decisión correcta", dijo Zelenski pocas horas después de que un ataque con drones en una base kurda del norte de Irak haya costado la vida a un soldado francés y heridas a otros seis.

El líder de Kiev recordó que Ucrania ha enviado equipos de expertos a Catar, Emiratos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los Shahed.

Desde septiembre de 2022, Rusia utiliza masivamente esta tecnología adquirida de Irán que ahora fabrica a gran escala en su propio territorio.

La duodécima visita de Zelenski a París desde que empezó la invasión a gran escala de Rusia en su país el 24 de febrero de 2022, para evaluar con Macron la evolución actual del conflicto, estuvo marcada por el conflicto en Oriente Medio.

La moratoria parcial en las sanciones estadounidenses hace aún más urgente para Zelenski que la Unión Europea apruebe su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que no pudo adoptarse el 24 de febrero como estaba previsto por el veto de Hungría.

Y también que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia, ya que "es una garantía de seguridad financiera" para Kiev.

"Este compromiso se cumplirá, lo digo aquí con fuerza y claridad", subrayó Macron, sin citar los palos en la rueda puestos por Budapest y Bratislava, que acusan a Kiev de bloquear el tránsito del crudo proveniente de Rusia que les llegaba por el oleoducto Druzhba, dañado en un ataque ruso.

En su viaje a París, Zelenski aprovechó para dar un par de entrevistas a medios locales y para reunirse con alumnos de la prestigiosa universidad de Sciences Po, ante quienes mantuvo que la guerra en Oriente Medio "beneficia" a Rusia.

Esa guerra "preocupa a los ucranianos, en primer lugar porque toda guerra es lamentable, pero también porque Ucrania necesita misiles como el Patriot, y por lo tanto nuestras capacidades de defensa civil se ven ahora reducidas, y también porque con el aumento vertiginoso del precio de los hidrocarburos, esta guerra beneficia a Rusia", explicó ante los estudiantes que lo recibieron con una larga ovación.

Fuentes del Elíseo reconocieron que el conflicto en Oriente Medio podría generar una competencia por recursos militares y atención política entre las dos crisis internacionales.

"En los últimos días se han disparado cientos de misiles Patriot en Oriente Medio, aproximadamente el mismo número que Ucrania ha recibido en cuatro años", explicaron esas fuentes, al señalar la presión que puede generar sobre los arsenales occidentales.