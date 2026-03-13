Macron recuerda que el G7 se opuso a levantar el embargo al petróleo ruso

"Rusia cree que la guerra de Irán le dará una tregua. Se equivoca. En el G7 de hace dos días reafirmamos que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia", dijo Macron en una intervención en el Elíseo junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Es la posición del G7, la posición de Europa y la posición de Francia", insistió el presidente francés, que actualmente preside ese grupo que integran también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia.

Macron restó importancia a las declaraciones de Trump y aseguró que el levantamiento parcial del embargo que ha anunciado Estados Unidos es "limitado en el tiempo y las condiciones y para algunos países", pero no supone una renuncia a las sanciones.

Una postura que, dijo, "no cuestiona la posición común del G7" de mantener las sanciones a Rusia: "La situación no justifica que se levanten", recalcó.

Insistió en que tanto en las declaraciones públicas de diferentes responsables estadounidenses como en las conversaciones que él mismo ha podido mantener con Trump no se desprende una intención de levantar por completo las sanciones.

Macron consideró paradójico que Moscú pida un alto el fuego en Irán cuando lleva cuatro años atacando a Ucrania en desprecio de las diferentes resoluciones de la ONU, y aseguró que Rusia "no defiende la paz en ningún lugar".

Recordó que Rusia firmó un acuerdo de cooperación militar con Irán que incluía la fabricación en territorio ruso de drones de concepción iraní, que fueron puestos a prueba en la guerra de Ucrania, "antes de ser ahora disparados en el Golfo".

El presidente francés señaló que Europa prepara un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y que proseguirán el combate contra la llamada 'flota fantasma' que persigue saltarse el embargo al petróleo ruso, con el objetivo de "incrementar la presión sobre Moscú y obligarle a sentarse en la mesa de negociaciones".

En este sentido, señaló que en las últimas semanas se han obtenido "resultados probados" de la lucha contra esa flota.