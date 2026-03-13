Merz destaca el papel de cooperación con Noruega para la soberanía energética de la UE

"Hemos hablado de nuestra cooperación energética. Un 50 % del gas que se usa Alemania viene de Noruega. En momentos en que la guerra de Irán produce inseguridad, nuestra cooperación es aún más importante", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer noruego, Jonas Gahr Støre, en una visita al Centro espacial de Andøya, en Noruega, cerca del círculo polar ártico.

Merz destacó que aunque Noruega no sea miembro de la UE, es un socio plenamente confiable y por ello puede ayudar a fortalecer la soberanía energética.

"Estamos aquí para fortalecer esta cooperación y tener más independencia de los envíos de gas y petróleo de otras regiones del mundo", agregó el canciller.

Tras el comienzo de la guerra rusa en Ucrania, Alemania tuvo que reducir a gran velocidad la dependencia que tenía del gas ruso, para lo cual buscó otros proveedores.

Noruega es su proveedor mas cercano, mientras que gran parte de las necesidades alemanas se cubren con gas licuado procedente de otras partes del mundo.

Støre también señaló la importancia de la cooperación y señaló que cerca de un tercio de todo el gas que se consume en Europa procede de Noruega.