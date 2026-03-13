Merz: estamos usando todos los canales diplomáticos para acabar con la guerra en Irán

"Estamos haciendo todo lo posible diplomáticamente, estamos usando todos los canales diplomáticos y esperamos encontrar maneras de poner fin a esta guerra lo antes posible", dijo en una rueda de prensa en Badurfoss (Noruega) con sus homólogos noruego, Jonas Gahr Støre, y canadiense, Mark Carney.

Merz dio esta respuesta al ser preguntado por una periodista si apoyaría entablar contactos con Irán para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y destacó que se están realizando todos los esfuerzos posibles para poner fin al conflicto.

"No beneficia a nadie y perjudica a muchos económicamente. También nos perjudica a nosotros", subrayó, después de que el diario británico Financial Times asegurase este viernes que Francia e Italia han entablado conversaciones con Teherán para desbloquear el estratégico estrecho.

En Badurfoss, a donde asistió con sus socios a una demostración de las maniobras militares Cold Reponse (Respuesta Fría), el canciller reiteró que la guerra en Oriente Medio tiene efectos para la seguridad y el suministro energético en Europa.

Merz resaltó que Alemania comparte "importantes objetivos" de los que llevaron a EE. UU. e Israel a atacar a Irán, como la necesidad de poner fin al programa nuclear y de misiles balísticos y la de que Teherán deje de "incitar al odio" en la región.

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"Pero con cada día de guerra surgen más preguntas, más de las que se pueden responder. Hace falta un plan convincente sobre cómo se puede poner fin a la guerra", afirmó.

Igual que hace una semana, cuando matizó por primera vez su apoyo inicial a los Gobiernos de EE.UU. e Israel, Merz reiteró que a nadie le conviene una "guerra sin fin" en Oriente Medio y resaltó las consecuencias desastrosas que podrían darse si Irán acaba colapsando como Estado.

No obstante, volvió a condenar que Teherán esté atacando "indiscriminadamente" a los países de la región -donde las fuerzas iraníes han lanzado drones y misiles contra bases estadounidenses- y denunció en particular el bloqueo del estrecho de Ormuz, crucial para el comercio global de petróleo y de gas.