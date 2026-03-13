Milán cae un 0,31 % por la tensión en Oriente Medio y pese al impulso de las energéticas

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió un 0,36 %, hasta los 46.669,98 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 548 millones de acciones por un valor de unos 3.709 millones de euros (unos 4.242 millones de dólares).

El parqué milanés concluyó la semana en negativo en línea con el resto de los principales mercados europeos, afectados por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que ya entra en su tercera semana y sigue generando incertidumbre en los mercados internacionales.

Las ganancias registradas por las compañías del sector energético y petrolero ante los posibles problemas en el suministro global no lograron compensar las pérdidas de Milán.

Entre los valores en negativo destacó el gigante automovilístico Stellantis, con una caída del 4,37 %, seguido de la constructora naval Fincantieri (-3,35 %), la fabricante de cables Prysmian (-3,08 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-2,44 %) y el grupo bancario Unicredit (-2,41 %).

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Mientras que la energética Eni lideró las ganancias con una subida del 2,69 %, seguido de la petrolera Saipem (2,46 %), la eléctrica Enel (2,36 %), la gasística Snam (2,26 %) y la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,12 %).