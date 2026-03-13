Ministro de Defensa israelí celebra destrucción del puente Zrarieh en ataque sobre Líbano

Según la nota, el ministro realizó, junto al jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, y otros altos funcionarios del Ejército, una evaluación esta mañana de los resultados del ataque a la estructura que, según afirma, servía de "cruce clave" para los miembros del grupo chií libanés Hizbulá.

"El gobierno libanés, que engañó e incumplió su compromiso de desarmar a Hizbulá, pagará un precio cada vez mayor en daños a la infraestructura y pérdida de territorio hasta que se cumpla el compromiso fundamental de desarmar a Hizbulá", afirmó Katz.

"Esto es solo el comienzo", agregó el ministro de defensa.

El río Litani marca la frontera hasta la cual el Ejército israelí ordenó la evacuación de la población libanesa del sur en un primer momento de su ofensiva contra el país vecino, que luego amplió unos 15 kilómetros más al norte.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.