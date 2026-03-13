Noruega resalta su compromiso de mantener niveles de suministro de gas y petróleo a Europa

"Lo que hacemos es maximizar la oportunidad para que las compañías que operan en la plataforma continental noruega puedan suministrar petróleo y gas a Europa", dijo Støre en rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, tras una visita a la estación espacial de Andøya (norte de Noruega).

Noruega es "muy consciente" de la responsabilidad que tiene como gran proveedor de energía a Europa, resaltó Støre, quien recordó que suministra el 50 por cierto del gas que consume Alemania y cerca de un tercio del de Europa.

"Seguimos desarrollando la plataforma continental noruega para continuar siendo un socio confiable. Estamos entrando en una fase de descenso gradual de los recursos, pero con una política activa que permite a las compañías hacer prospecciones, esperamos poder mantener el suministro de energía en los próximos años. Ésa es la contribución real que Noruega puede hacer", afirmó Støre al ser preguntado por la posibilidad de introducir un precio máximo al petróleo.

Støre se mostró contrario al relajamiento parcial de las sanciones a Rusia, después de que Estados Unidos decidiera autorizar temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra en Irán.

"Somos escépticos respecto a aliviar esa presión", dijo Støre, quien cree que la vía energética es la principal herramienta para forzar a Rusia a detener la guerra en Ucrania.